В Париже состоялся закрытый показ новой кутюрной коллекции Chanel, созданной под руководством Виржини Виар. Незадолго до шоу бренд разослал гостям минималистичые приглашения, где тонкими линиями были нарисованы круги, внутри которых расположился маленький наездник – как оказалось, иллюстрация являлась намеком на небольшой арт-перформанс, который ожидал всех зрителей Chanel, пишет Elle.

Для показа французского Дома парижский Гран-Пале превратился в ипподром. Шоу открылось эффектным появлением Шарлотты Казираги верхом на коне (внучка Грейс Келли с детства занимается конкуром) под музыкальный перформанс Себастьяна Телье. Инсталляцию показа с тематическими скульптурами в духе конструктивизма 1920-х и 1930-х годов создал художник Ксавье Вейан.

«Эти геометрические формы заставили меня обратиться к контрастам, легкости и свежести: воздушные платья, которые парят, будто в воздухе, много воланов, бахромы, макраме, ярких кружев, переливающегося твида, разноцветных пуговиц с драгоценными камнями», – приводитBuro 24/7 UA слова Виржини.

Платья на заниженной талии – c воланами, бахромой или расшитые перьями – напоминают о flappers girls (прозвище эмансипированных молодых девушек 1920-х годов, олицетворявших поколение «ревущих двадцатых»). Длина костюмных юбок по заветам моды того времени доходит до середины голени. К ним идут знаменитые двухцветные «Мэри Джейн» – Габриэль Шанель придумала их именно в 1920-е, когда все танцевали чарльстон и фокстрот и нужно было, чтобы туфли крепко держались на ноге. Ключевым образом коллекции креативный директор Chanel Виржини Виар называет платье, целиком расшитое камелиями из черных, белых и коралловых бусин.

Коллекцию создали вместе с партнерскими ателье Chanel, специализирующимися на вышивке. Любимая вещь Виржини – платье с вышивкой Lesage из черного, белого и кораллового бисера. «Конечно, эти отсылки также принадлежат Габриэль Шанель. Мы пересекаем время», – говорит она.

Лаконичные образы в стиле 50-х Виржини Виар дополнила лишь дерзким макияжем, намекающим на ее любовь к рок-н-роллу, и лишь последний свадебный наряд шел в комплекте со скромным букетом из синих бутонов и венком с длинными шелковыми лентами.