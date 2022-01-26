Зухаир Мурад решил посвятить кутюрную коллекцию миру сказок, грез и далеких путешествий. Так, главными героями весны для дизайнера стали Джордж Байрон, подтянутые и эксцентричные денди, а также пираты.

Модели выходили на подиум в шляпах-треуголках и банданах в стиле Джека Воробья, боди, увешанных золотыми цепями, жакетах с разноцветные камни и платьях, расшитых камнями, будто из сундука с сокровищами. Некоторые наряды украсили очертания карты мира, изображения кораблей и витые ленты, напоминающие швартовый канат, пишет WMJ.

Видимая нежность луков соседствовала с довольно брутальными элементами вроде множественных узлов на бретельках, сетей вместо кружева. Еще один яркий атрибут роскошного пиратского стиля – бахрома из кристаллов из жемчужин, которая словно прорастала из ткани жакетов, юбок, боди и платьев, отмечает InStyle.

Завершил показ королевский свадебный образ, будто списанный из давних сказок о странствиях мореплавателей в неведомые края. Полупрозрачная сетка на лифе помогла создать эффект максимально глубокого декольте, а нити пайеток переплелись в тонкую сеть.