На площади Place Vendôme в Париже состоялся показ новой кутюрной коллекции Valentino, созданной под руководством Пьерпаоло Пиччоли. Она получила название Anatomy Of Couture («Анатомия кутюра»). Дизайнер хотел исследовать именно форму и силуэт, что, собственно, изначально и было сердцем кутюра.

При этом вдохновением для него послужили всевозможные предметы искусства: статуя Венеры Милосской, фотография «Скрипка Энгра» Ман Рэя, работы Хельмута Ньютона и Стивена Мейзела. Неудивительно, что новая коллекция Haute Couture подчеркивало женское тело, а не прятало его. Модели выходили на подиум в прозрачных накидках, брюках с низкой посадкой в сочетании с очень маленькими топами, облегающих вечерних платьях с глубокими вырезами, а также в платьях с фигурными декольте, отмечает Elle.

Для мужчин Пьерпаоло Пиччоли создал брюки, аналогичные по силуэту женским, блузы и рубашки с глубоким v-образным вырезом. Многие вещи также украсили пайетки.

Что касается цветовой палитры, то здесь дизайнер остался верен себе: в коллекции присутствуют всевозможные оттенки красного, синего, зеленого, розового. Они идут рука об руку с оранжевым, горчичным, бежевым, коричневым и черным.

Кроме того, Пиччоли с блеском продемонстрировал, как платья Valentino могут сидеть на девушках размера «плюс» со всеми его разновидностями. Показ закрыли сразу несколько девушек с нестандартными для индустрии формами, пишет WMJ.