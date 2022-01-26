С 27 января по 13 февраля 2022 года в Выставочном центре «Гостиный двор» в Москве пройдет II Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия». На выставке будет представлен широкий спектр арт-проектов, отражающий культуру современной России. Большой сегмент программы будет посвящен актуальной российской моде.

Центр «Грани» призывает к миру через моду

Наступивший 2022 год объявлен Президентом России В.В. Путиным Годом культурного наследия народов России, и «Уникальная Россия» станет первым масштабным культурным и социально-политическим событием выставочного формата, раскрывающим эту тему.

29 января в рамках программы выставки «Уникальная Россия» Продюсерский центр «Грани», организаторы Главной Детской недели моды Kids Fashion Week, уже в третий раз представит специальный проект «Грани мира» (продюсер – Елена Склярова, режиссер – Валерий Сороковой). Название для показа было выбрано очень верное и актуальное. Именно мир и творчество — это то, что способно объединять людей в большой многонациональной стране, какой является Россия. В гала-показе «Грани мира» будут продемонстрированы национальные костюмы различных народов и регионов России. Причем покажут их дети. Чебоксары (Чувашия), Нальчик (Кабардино-Балкария), Татарстан, Волгоград, Минеральные Воды, Кемерово, Рязань, Москва – далеко не полный географический перечень регионов-участников. Во всей красе будет показан русский традиционный костюм Центрального региона. В то же время «Грани мира» знакомят с переплетением в современной моде русских, армянских, грузинских и других традиций. Впервые объединенный показ «Грани мира» был представлен публике на прошлогодней выставке «Уникальная Россия», и имел колоссальный успех, был признан социально, культурно и политически значимым проектом.

29 января в 17.00 на подиуме в показе известного дизайнера и историка моды Игоря Дадиани взорам гостей предстанут в том числе костюмы из кинофильма «Гардемарины, вперед!», в частности костюмы Кристины Орбакайте и Михаила Боярского.

27-31 января в рамках «Уникальной России» Продюсерский центр «Грани» совместно с FIDGI DESIGN STUDIO проведет выставку «Территория русской моды». Это современный fashion-кластер внутри масштабной всероссийской выставки, который представит творчество дизайнеров, являющихся сегодня яркими выразителями «культурного кода» актуальной российской моды, смело синтезируя в своих работах понятия «традиция» и «современность». Кроме того, 27-30 января, Продюсерский центр «Грани» проведет серию fashion-показов, где будут представлены как детские, так и взрослые коллекции (с 16.00).

Этно от Крыма до Монголии

2-5 февраля в рамках выставки пройдет праздник моды, дизайна и ремесел единства многонациональной культуры народов Евразийского пространства – «Этноподиум», организованный Евразийской Ассоциации этнодизайнеров. В нем примут участие яркие и уже заявившие о себе в Европе дизайнеры из Республики Бурятия, Тыва, Крым. Будут представлены также Ханты-мансийский автономный округ, Краснодарский край г. Сочи, г. Екатеринбург, Ставропольский и Красноярские края; Самарская область и даже дизайнеры из стран Ближнего Зарубежья - Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Монголии. Дизайнеры и модельеры, этнографы, мастера и художники воплощают синтез традиции и современности в новых, ярких, колоритных коллекциях одежды и аксессуаров. Программа «Этноподиума» будет разделена по темам:

Традиции (2 февраля, 18.00), Традиции + инновации (3 февраля), страны Ближнего Зарубежья (4 февраля, 18.00), и отдельным блоком станет показ на тему этнической моды от начинающих дизайнеров (5 февраля, 15.00). Посетители увидят новые и оригинальные коллекции (около 30 показов) .

Magic Fashion Week подарит сказку

11-12 февраля завершит fashion-программу выставки неделя волшебной моды «Magic Fashion Week», которую представляет дизайнер, топ-фотограф и владелица уникальной фотостудии Надежда Шибина. Magic Fashion Week - это сочетание таланта, профессионализма, эстетики, оригинальности, доброты и волшебства, где дизайнеры могут раскрыть свои коллекции на новом уровне. В этом сезоне примут участие такие именитые дизайнеры, как: Гера Скандал, Ирина Шарлау, Оксана Казакова, Кристина Кибовская, Надежда Шибина.

«Уникальная Россия» – это: более 20 выставок и арт-проектов внутри одной выставки, площадь 10000 тыс. кв.м, 53 региона Российской Федерации, более 1200 участников, 1500 художников из 4-х творческих союзов и 3-х Ассоциаций; 23 000 посетителей, 35 деловых и культурных мероприятий, 37 показов дизайнерских коллекций.

II Выставка-форум «Уникальная Россия» проводится при поддержке Министерства финансов Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства по делам национальностей России.

Подробности – на сайтах промыслы.рус и уникальнаяроссия.рус