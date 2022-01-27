При создании новой кутюрной коллекции Viktor & Rolf Виктор Хорстинг и Рольф Сноерен вдохновлялись образами самых известных голливудских – Дракулы и Носферату.

«Дракула – очень мощный символ изменений общества. В старых голливудских фильмах часто использовал образ-архетип человека, который стоит у двери. Именно так мы подумали о линии плеч, которую мы изобрели почти 30 лет назад в самой первой коллекции 1993 года», – приводит Marie Claire UA слова Сноерене.

Викторианский дух, который прочно ассоциируется в культуре с вампиризмом, отразился в атласных платьях с бантами, пышных рюшах и оборках у шеи, и пуританской черно-белой гамме. Угадывается в декадентской палитре коллекции (сумрачные и нежные оттенки голубого, винного, лилового) и эксцентричная пора 80-х, когда фильмы ужасов были неотъемлемой частью поп-культуры и апеллировали к позднему романтизму, отмечает L’Officiel.

С поправкой лишь на то, что каждый образ в коллекции имел необычайно вытянутые пропорции, трансформирующие тело в нечто пугающее и гротескное. Пиджаки костюмов дополнились конструкцией, которая приподнимала их вверх, отчего казалось, что все модели то ли горбатые, то ли так сильно прячут голову в плечи. Однако именно этого и добивались дизайнеры, выбирая источником вдохновения старые голливудские фильмы о вампирах.