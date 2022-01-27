5 и 6 марта в пространстве «Раскрой» в Санкт-Петербурге пройдет одно из самых ярких событий детской моды в России - KIDS FASHION FEST SPRING SEASON.

KIDS FASHION FEST – это digital-фестиваль для маленьких модников и модниц, направленный на развитие детской fashion-индустрии в России. На лучших площадках Северной столицы организаторы объединяют знаменитых дизайнеров детской одежды, юных моделей и ведущих стилистов.

Весенний сезон раскроет идею пробуждения природы, красоты, магии зазеркалья и задаст тон развития детской моды в России в лучших традициях мировых fashion-шоу. Свои коллекции покажут как российские, так и зарубежные дизайнеры. А также в рамках программы подиумных дней пройдет показ новой устойчивой коллекции российско-французского дизайнера.

Но стоит отметить, что KIDS FASHION FEST – это не только известные дизайнеры и высокий уровень постановки шоу. Мероприятие привлекает инфлюенсеров мира моды и глянцевые издания Москвы и Санкт-Петербурга в том числе за счет использования передовых технологий. В новом сезоне организаторы представят уникальные зеркальные подиум и декорации и большие мультимедийные экраны. Съемка будет вестись одновременно с 5 камер, которые будут транслировать показы в прямом эфире официальных аккаунтов фестиваля, а также в аккаунтах каждого из дизайнеров, принимающих участие в мероприятии.

Ранее фестиваль был ежегодным, но, начиная с 2022 года, он переходит на новый формат и будем проводить мероприятие 2–3 раза в год. KIDS FASHION FEST набирает масштабы, привлекает крупные имена в fashion-индустрии. Уже второй сезон партнером мероприятия выступает крупнейший российский бренд детской одежды Acoola.

Для детей это не просто событие, но и огромный опыт работы на подиуме и новые знакомства с детьми из разных городов, которые тоже занимаются в модельных школах. Фестиваль прививает чувство прекрасного, убирает боязнь камеры и публики, помогает проще встраиваться в социум и общаться с разными людьми.

KIDS FASHION FEST SPRING SEASON пройдет 5-6 марта 2022 г. В пространстве «Раскрой» (г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, 25).