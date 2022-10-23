Мужская коллекция уровня парижских кутюрье, одежда сложного кроя, металлические аксессуары ручной работы — все это о проекте “Шабат шалом” школьницы из Москвы, начинающего дизайнера одежды Марии Юшенковой. Сложно поверить, но в свои 16 лет Мария создала коллекцию, которая смело может конкурировать с работами опытных модельеров, а поэтому завоевала сердца жюри на всероссийских конкурсах “Fashion leaders” и “Адмиралтейская игла”, прошедших при поддержке Ассоциации участников индустрии моды "Модная Сеть", сообщества FASHION-ID и платформы КОНКУРС.РФ.

коллекция “Шабат шалом”

— Мария, расскажи, как начался твой путь в дизайне одежды?

— Все началось с моделинга. Некоторое время я была моделью в московском театре моды “Василиса”, прониклась атмосферой модного мира и решила попробовать себя в качестве дизайнера одежды. Обучалась и создавала свои первые работы в том же театре моды. А коллекцию “Шабат шалом” отшивала уже самостоятельно.

— Что стало вдохновением для ее создания?

— В качестве идеи для коллекции я взяла традиционный еврейский костюм. Проект создавался для Всероссийского конкурса молодых дизайнеров “Золотая игла”, где основной была тема “Праздники народов мира”. Мы с родителями часто бываем в Израиле, где каждая суббота считается праздничным и выходных днем, люди воздерживаются от работы. Словами “Шабат шалом” евреи желают друг другу мирно провести этот день.

Интересно, что знакомый нам национальный костюм евреев появился ближе к началу ХХ века и весьма похож на европейскую городскую моду. Ее отличает неброская цветовая гамма, предметы классического костюма (брюки, белая рубашка, жилет, сюртук, шляпа), которые считались символами элегантности со времен английских денди. Кстати, на эпоху лондонских щеголей в коллекции Марии намекает, например, бежевое пальто — вероятно, вдохновленное фасоном ольстер (пальто с пелериной).

комплект из коллекции “Шабат шалом” и пальто ольстер (1910 год)

— Насколько первоначальная идея твоей коллекции совпала с тем, что получилось в итоге?

— В ходе работы над коллекцией все меняется множество раз: сначала создаются карандашные зарисовки, которые потом тщательно отбираются. Одни идеи уходят, другие приходят. Затем нужно вылепить желаемую форму одежды на манекенах — способом наколки создаются макеты. Затем чертятся лекала, отшиваются черновые варианты и примеряются на моделях. Некоторые идеи могут измениться даже в тот момент, когда я выбираю ткани. Поэтому готовая коллекция отличается от первых эскизов, но главная идея и задумка сохранились.

— Мне кажется, что твоя коллекция представляет образ современного мужчины-рыцаря — на это намекают металлические украшения. Они добавляют брутальности и ассоциируются с кольчугой. Как создавались подобные аксессуары?

— Коллекция разрабатывалась в 2020 году, когда в моду вошли разнообразные цепи: на шее, на сумках, на поясах. Я решила добавить этот элемент, чтобы придать нарядам современности. Все аксессуары создавались вручную. Это был сложный процесс, для которого иногда требовались дополнительные пары рук.

комплект из коллекции “Шабат шалом”

Образ мужчины, представленный Марией Юшенковой — это утонченный интеллектуал, не лишенный брутальности. В комплектах переплетаются:

этнические мотивы еврейской и классической европейской моды (строгость линий и закрытость фасонов, а также узнаваемые атрибуты: черные шляпы, белые рубашки, жилеты),

элементы милитари-эстетики (громоздкие ботинки; металлические украшения, похожие на кольчугу; цепи по типу байкерских шатленов).

Особо смело и современно выглядят изделия в пол (рубашки-халаты и плащи), а также ассиметричный крой. Сегодня такие варианты носят смелые и интеллектуально подкованные мужчины. Вероятно, в этом и кроется феномен коллекции “Шабат шалом”: это симбиоз нетленной классики и современности, олицетворение мужчины-денди.

коллекция “Шабат шалом”

— Коллекция “Шабат шалом” не первый раз побеждает в конкурсах. Как ты считаешь, почему?

— Мне кажется, что любое творчество нравится окружающим, когда в него вкладываешь душу и любовь. А еще, я думаю, что любые народные мотивы вызывают интерес, и не важно, какому народу они принадлежат.

— Почему ты решила создать именно мужскую коллекцию? Существует мнение, что это гораздо сложнее, чем шить одежду для женщин.

— Мужская мода — это и правда почти не занятая ниша. На конкурсах модельеров практически нет коллекций этого сегмента. Я подумала, что это несправедливо, ведь мужчинам тоже хочется быть модными. Но все же в сегменте женской моды я тоже планирую работать.

Мария Юшенкова в финале конкурса “Fashion leaders” (2022)

— На конкурсах “Fashion leaders” и “Адмиралтейская игла” ты получила денежные сертификаты. Ты уже решила, куда их вложить?

— Я хочу потратить гранты в основном на продвижение и на дальнейшее обучение, но думаю, что хватит и на создание новой коллекции.

— Как ты считаешь, станет ли мода делом твоей жизни? Какие планы у тебя на будущее?

— Конечно, мода — это дело моей жизни, и я продолжу расти в этом направлении. Моя мечта — вывести российскую fashion-индустрию на международный уровень и сделать российское производство модной одежды таким же востребованным, как и европейское.