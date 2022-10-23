Даже если вы просто сидите дома, мало что сравнимо с удовольствием, которое вы получите, сбросив рабочую одежду и накинув скользящую шелковую сорочку. Девушки могут легко визуализировать описанное ощущение, а после недавних показов мод и вовсе захлопают в ладоши, потому что именитые дизайнеры рекомендуют носить нижнее белье и его бессмертно классические атрибуты напоказ. В адекватности идеи и ее сути мы решили разобраться в этой статье.

Начнём с того, что нижнее белье на протяжении веков славилось скандальной репутацией. Невинная сущность предметов будуара то пряталась, предназначаясь лишь для поддержания формы разных частей тела, то вылезала на поверхность, когда мода выступала революционным инструментом и главным рупором влияния на общественное сознание. Несмотря на 5000-летнюю историю существования дамский будуар стали воспринимать серьезно лишь во второй половине XIV-го века. Юбки с фижмами, а затем кринолины расширили нижнюю часть женских туалетов, отражая плодовитость своей хозяйки, так как в те времена широкие округлые бедра являлись прямым намеком на способность вынашивать детей.

А вот корсеты ждала незавидная судьба и всемирная ненависть. Отношение мужчин и женщин к ним кардинально отличалось, менялось также неожиданно как настроение человека с биполярным расстройством. В Средневековой Европе корсеты тайно восхваляли, прозорливо догадавшись, что они могут спрятать нежелательную беременность. Так, в 1461 году испанская королева Изабелла Португальская забеременела от любовника и, чтобы скрыть это, заказала себе металлический корсет из стальных колец, скрепленных болтами. Ее преемница, королева Изабелла I, тестировала тот же фокус на служанках, но заканчивался эксперимент либо выкидышем, либо смертью.

Негативные вибрации достигли апогея во времена правления Екатерины Медичи. Из-за своего стремления быть на свете всех милее Королева установила при дворе удушающий бьюти-канон —талию в 33 сантиметра, которую женщины получали с помощью металлического корсета. Сейчас историки считают страшилку чистой выдумкой.

Как мужчины относились к гардеробному абьюзеру своих возлюбленных? Очень даже положительно, возводя их в ранг источника вдохновения для романтической поэзии.На заре XVI века душитель представлял собой длинную веслообразную деталь, придающую корсету твердость и расположенную у самого сердца. Английской поэт и (ВНИМАНИЕ!) проповедник Джон Донн в оде «На раздевание возлюбленной», писал «Долой счастливую планшетку, которой я завидую!». Здесь работает философия запретного плода. Скрытая от глаз и находящаяся возле самого сердца планшетка стала бешено популярным подарком. Дабы признаться в чувствах своей обожаемой леди мужчины нередко украшали корсет стихами и любовными посланиями.

Когда же тайное стало высовывать нос наружу? Если не брать частные случаи, то в 1960-х, когда у феминисток настолько накипело, что они начали массово бросать лифчики в огонь. По некоторым версиям это тоже история из категории «раздуть из мухи слона», но факт остается фактом. С тех пор нижнее белье начало регулярно скакать по маршруту под-над.

В ряды амбассадоров записался Жан-Поль Готье, когда воскресил конусовидный бюстгальтер 50-х годов для мирового турне Мадонны «Blond Ambition». Затем Дольче и Габанна и Марк Джейкобс настаивали расхаживать по улицам в кружевных комбинациях и надевать атласные бюстгальтеры поверх водолазок. Сегодня подобные стилистические приемы навевают у искушенных потребителей моды скуку, а потому модельерам пришлось выдумывать что-то новенькое.

А теперь давайте разберем главные fashion-открытия с участием нижнего белья на прошедших неделях моды Весна-Лето 2023, чтобы стать шаловливой версией себя будничной.

«Какая я забывчивая»

В миниатюрном интервью креативный директор MSGM Массимо Джорджетти, как и многие его коллеги, сетовали на неуверенность в будущем. Защитная реакция на американские горки реальности у всех разные, и если одни модельеры размышляют об апокалипсисе и ядерной зиме, одевая моделей в противогазы и мутагенные пальто, то итальянцы фривольно раздевают до трусиков. Предложение дня — намерено забыть прикрыть исподнее брюками или юбкой, отдав предпочтение однослойной пачке Кэрри Бредшоу. А для пущего веселья пройти курсы кройки и шитья, чтобы после вручения диплома законно «развращать» скучные базовые футболки и рубашки, прилепляя на них бюстгальтеры с мягкой чашкой и верх от эротической пижамы.

Искусство мимикрии

У монохромных образов есть железобетонное алиби: их невозможно обвинить в эффекте «чересчур», так как единая цветовая гамма скрашивает любые неоднозначные дизайнерские решения. Захотели почаще носить лифчик-балконет? Вам никто не запрещает открыть его на обозрение, прикрыв прозрачной водолазкой или накинув сверху кардиган. Только подстройтесь под определенную гамму, например, мятную как на показе Fendi. А в преддверии вечеринки отправляйтесь ва-банк и слегка спрячьте верх от бикини под утрировано гигантским пуховиком в паре с юбкой карандашом и высокими сапогами. Конечно, если позволяет уровень самооценки, установленной Off-White.

Вальс с цветами

Антонио Маррас неприлично долго крутит роман с цветочными композициями на театральном крое, а в этом сезоне пошел еще дальше — прямиком к любовному треугольнику. Третьим, но далеко не лишним возлюбленным стала итальянская компания Calzedonia, с которой бренд Antonio Marras вступил в перспективное партнерство. Отсюда наслоение корсетов на женственные силуэты 50-х, вдохновленные одержимостью модельера оперой и почитанием дивы par excellence, Марии Каллас. На самом деле приём легко можно приручить, учитывая, что черные корсеты уже давно надевают поверх хрустящих хлопковых рубашек ради визуального сужения талии.