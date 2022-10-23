Сочная малина, это новый натуральный сахарный скраб для губ с ароматом ягоды от бренда Siberian. Он бережно отшелушивает кожу, не раздражая и не травмируя ее, делает губы мягкими, нежными и притягательными, возвращает здоровый, ухоженный вид и ощущение комфорта. Отлично подготавливает к нанесению декоративной косметики, обеспечивая ровное и гладкое покрытие.



Сахар в его составе оказывает деликатный скрабирующий эффект, стимулирует обновление клеток, выравнивает цвет и рельеф кожи, а масла виноградной и абрикосовой косточек интенсивно увлажняют, питают, восстанавливают и смягчают кожу губ, устраняют сухость и шелушение, придают упругость и омолаживают. Витамин Е традиционно обладает антиоксидантным эффектом, регенерирует и смягчает.

Особенно актуален в холодную погоду!

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