Сеть мультибрендовых бутиков класса люкс «Кашемир и Шелк» представила коллекцию итальянского бренда сезона осень-зима 2024-2025. Съемки рекламной кампании проходили в нескольких точках Санкт-Петербурга, включая Финский залив, исторические отели и Витебский вокзал.

Осенне-зимняя коллекция стала диалогом между разными мирами - ритмом города и тишиной природы, слиянием комфорта и роскоши. Образ характеризуется не только утонченной монохромной простотой, но и практичностью и удобством, которые лежат в основе гардероба в стиле «Кашемир и Шелк».

Особый акцент сделан на натуральных материалах, таких как фактурная шерсть, кашемир, натуральная кожа и струящийся шелк. Поэтому в коллекции были представлены лаконичные пальто Fabiana Filippi, жилеты и жакеты Herno, пиджаки и джемперы Peserico, юбки и брюки Agnona, и это еще не все. Прорывом в области аксессуаров стала дорожная сумка Ereda Ventiquattro Ore («Двадцать четыре часа»), которая впечатляет качеством исполнения и вместительностью.

Источник фото: «Кашемир и Шелк»