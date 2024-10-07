Маркетплейс Ozon и российский бренд одежды Zarina выпустили совместную лимитированную коллекцию. Капсула эксклюзивно представлена на платформе Ozon Fashion.

Zarina стала первым fashion-партнером Ozon и совместно с компанией создала капсульную коллекцию с нуля. Благодаря этому проекту Zarina привлекает новую аудиторию, а Ozon укрепляет свои позиции в качестве модного маркетплейса.

Коллекция вдохновлена минималистской эстетикой, природными мотивами в принтах и приглушенной цветовой палитрой. В основе коллекции - самые продаваемые вязаные и трикотажные кардиганы, джемперы, платья и верхняя одежда Zarina, представленные в виде комплектов, которые можно легко комбинировать.

«Мы хотим закрепить в сознании клиентов и партнеров мысль, что Ozon — это уже давно маркетплейс одежды, сегодня мы игрок № 2 на российском fashion-рынке, — прокомментировала запуск директор бизнес-направления Ozon Fashion Илоанга Ершова. — Уверена, что коллаборация с Zarina, по-настоящему модным популярным брендом и лидером по продажам в своей категории, поможет нам в этом. Капсульная коллекция c Zarina, разработанная и отшитая с нуля специально для Ozon, — первый подобный опыт в истории Ozon Fashion. Коллекция позволила отразить самые сильные стороны бренда, надеюсь, наши покупатели оценят ее по достоинству».

Источник фото: Zarina