Исследуя тему использования шелка в качестве платежного средства, Radical Chic создал платок «Шёлковые знаки», в котором собраны все лучшие дизайны бренда, сообщает компания.

«Шёлковые каре – это дорогостоящий актив, который обращает на себя внимание не только покупателей, но и коллекционеров. Лучшие коллекции шёлковых тканей и платков находятся в крупнейших музеях мира, таких как Метрополитен-музей и Музей Виктории и Альберта. Наши работы тоже находятся в фондах российских государственных музеев», – рассказывает основатель бренда Radical Chic Александра Калошина.

Radical Chic - российский бренд одежды и аксессуаров, основанный в 2013 году Александрой Калошиной. Бренд предлагает одежду и шарфы из натурального шелка, шерсти и кашемира в семи фирменных магазинах в Москве и Санкт-Петербурге, интернет-магазине и 60 розничных точках по всей России. Коллекции создаются и производятся на собственной фабрике в Москве, где сохраняются исторические текстильные традиции.

Источник фото: Radical Chic