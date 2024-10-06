«Стокманн» показал новую рекламную кампанию, в рамках которой здание универмага на Смоленской площади укутали в мягкий и уютный свитер. Кампания приурочена к 35-летию универмага в этом году (первый магазин открылся в Москве в 1989 году).

Кампания была представлена под слоганами «Мы обнимаем этот город» и «Мы согреваем этот город». Это своего рода признание в любви к покупателю, а новый рекламный слоган - еще и метафора одежды, которую мы носим каждый день.

Кроме того, в честь своего сентябрьского дня рождения «Стокманн» запустил «Маркет 1989» с более чем 35 российскими брендами и эстетикой 90-х, модную пиццу от Ozone Fresh, подстилки для животных от La Prima, клетчатую коллекцию от Moroshka, посвященную эпохе моды, совместную работу Marco di Radi с художником стрит-арта Евгением Чесом и даже полноценный дом от «ДубльДом». В универмаги также вернулся целый ряд линий, включая Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Guess Jeans и Hugo Blue.

Источник фото: «Стокманн»