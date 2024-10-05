Новая коллекция обуви и аксессуаров от модного бренда Mysa - это актуальные тренды, комфорт, животные принты и насыщенные натуральные оттенки.

В коллекцию вошли сапоги, туфли, кроссовки, ботинки и полуботинки. Технология Mysa Softиспользуется в женской и мужской линиях обуви. Премиальную линию дополняют сумки новых форм, из фактурной кожи и со стильной высококачественной фурнитурой. Все вещи выполнены в классической цветовой палитрае: вишневый, рубиновый, темно-изумрудный, красно-коричневый и кремово-бежевый.

Коллекция Be Yourself доступна на сайте и в фирменных магазинах.

Mysa - модный бренд обуви и аксессуаров, ориентированный на тренды и комфорт. Коллекции бренда: Premium – изделия из натуральной кожи, Trends – ультрамодные модели обуви и аксессуаров, Minimalism – обувь и аксессуары лаконичного дизайна для создания базового гардероба, Casual – стильная и удобная обувь на каждый день, Occasion – вечерняя коллекция, Eco – линия, созданная с заботой об окружающем мире.

Фотографии предоставлены компанией.