Стриминговая платформа Start и российский бренд одежды Beautiful Criminals совместно запустили лимитированную коллекцию. Ее запуск приурочен к выходу в эфир сериала «Последний богатырь. Наследие».

Капсула вдохновлена атмосферой Белогорья – при ее создании дизайнеры исследовали тему современных модных богатырей и колдунов в мире, где встречаются сказка и реальность.

В рекламной кампании новой коллекции приняли участие актрисы Арина Рожкова и Эвелина Мазурина, которые являются звездами сериала. Концепция фотосессии отражает идею слияния двух миров - сказочного и современного - и символизирует главную сюжетную линию сериала.

В совместную капсулу вошли пять изделий: платье-рубашка в русском стиле «Софья», джинсовая баска «Марья», юбка-понева с вышивкой «Белогорье», футболка «Зеркальце» и кокошник «Богатырша».

Бренд Beautiful Criminals был основан в 2019 году Ириной Матушенко. Коллекции бренда вдохновлены сказками, фольклором и славянской культурой. У Beautiful Criminals три фирменных магазина в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Источник фото: Beautiful Criminals