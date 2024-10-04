В честь Международного дня борьбы с раком груди, который отмечается 15 октября, российский бренд нижнего белья «Дефиле» выпустил линейку послеоперационного белья. Дебютная коллекция была разработана совместно с медицинскими экспертами в области медицины для женщин, перенесших мастэктомию.

Это классические бюстгальтеры-маечки из натурального хлопка с удобными, широкими бретелями. Новые модели позволяют женщинам чувствовать себя комфортно после операции и носить одежду любого стиля, не беспокоясь о «посадке» своих топов и платьев.

В линейке представлены бюстгальтеры черного и нюдового цветов, которые можно надевать под прозрачную или полупрозрачную одежду.

Кроме того, для других женщин «Дефиле» предлагает бюстгальтеры без жестких «косточек». Такие модели исключают вредное механическое воздействие на молочные железы и поддерживают грудь. Эти модели изготовлены из гипоаллергенного бамбука, не раздражают кожу и обладают антибактериальным эффектом.

В честь Международного месяца борьбы с раком груди бренд «Дефиле» совместно с благотворительным фондом «Не напрасно» запустил акцию в поддержку женщин, страдающих онкологическими заболеваниями. С каждого проданной вещи из новой серии бренд будет жертвовать 100 рублей в пользу организации «Не напрасно».

Источник: «Дефиле»