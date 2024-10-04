С 7 по 13 октября итальянский бренд нижнего белья Intimissimi совместно с благотворительным фондом «Дальше» проведет Неделю здоровья груди в пяти городах России. В рамках проекта «Розовый октябрь» Intimissimi третий год подряд поддержит инициативу фонда, направленную на повышение осведомленности о необходимости ранней диагностики и профилактики онкологических заболеваний.

В семи крупных торговых центрах Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Воронежа и Сочи будут организованы мобильные кабинеты профилактики, где опытные специалисты проведут бесплатные консультации по вопросам здоровья груди.

Кроме того, с 7 по 13 октября с каждого бюстгальтера, купленного в магазинах Intimissimi и на сайте, в фонд «Дальше» будет перечисляться 100 рублей. Мобильные кабинеты профилактики будут работать ежедневно с 10:00 до 22:00 в торговом центре «Европейский», торговом центре «Авиапарк» и торговом центре «Метрополис» в Москве.

Источник фото: Intimissimi