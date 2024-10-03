Бренд одежды Concept Club выпустил коллекцию одежды, посвященную премьере экшн-драмы «Амура» в онлайн-кинотеатре KION. Вдохновением послужил образ главной героини фильма.

Сестры-близнецы Аня и Надя с детства защищают друг друга от опасностей. Повзрослев, Аня стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя некоторое время Аня получает неожиданное сообщение и понимает, что Надя в беде. Она бросается в Японию, чтобы спасти сестру. Но это оказывается не так просто, как кажется на первый взгляд...

В модной коллекции представлены базовые модели, которые легко комбинировать. Летящие юбки гармонично сочетаются со спортивными топами, а в одежда с азиатскими мотивами считывается эстетика Страны восходящего солнца. Коллекцию представила Алена Михайлова, сыгравшая одну из главных ролей.

«Мне нравится, что у коллекции оригинальная эстетика, вдохновленная азиатской культурой. Сочетание полупрозрачных элементов одежды со стрит-фэшн эстетикой отлично отражает дух моих героинь», – говорит актриса Алена Михайлова.

Источник фото: KION