Российский бренд женской одежды Zoteme выпустил новую арт-капсулу под названием "Грани". Коллекция посвящена художнику Михаилу Врубелю. Его творчество откликается основательницам бренда Оксане и Валентине.

В основу принтов легли знаковые работы Михаила Врубеля. Образ царевны-лебедя «спрятан» в декоре подкладки шерстяного пальто, белая блузка с перекрещенными деталями символизирует крылья, а рисунок на рубашке - один из приемов художника, делящий объем на грани, насыщающий цвета и «разбрасывающий» их по холсту. Принты выполнены современной художницей Анастасией Малиновской.

«Мы любим искусство и хотим через свои коллекции показать свое увлечение людям, ведь в каждом человеке живет искусство, — прокомментировали представители Zoteme. — Наша цель заинтересовать клиента не только вещью, но и показать, что в ней кроется нечто большее, то что мы предлагаем узнать. Мы также ведем свой telegram-канал, где делимся вдохновением в искусстве, рассказываем о нем».

Zoteme — российский бренд, основанный в 2022 году. Марка выпускает небольшие арт-капсулы, каждая из которых посвящена творчеству конкретных художников.

«Мы любим искусство и хотим поделиться этой страстью с людьми через нашу коллекцию. - Наша цель - показать, что наших покупателей интересует не только предмет, но и нечто большее, и что мы предлагаем им возможность узнать об этом. Мы также ведем свой Telegram-канал, где делимся своим художественным вдохновением и рассказываем о нем».

Zoteme - российский бренд, основанный в 2022 году. Бренд выпускает небольшие арт-капсулы, посвященные творчеству конкретных художников.

Источник фото: Zoteme