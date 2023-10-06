Всероссийский конкурс креативных специалистов индустрии моды ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS продлил прием заявок до 10 октября 2023 года.

В первую очередь это связано с большим потоком заявок, которые приходят со всех регионов страны. Проект «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS стартовал в июле, и на данный момент конкурсанты представили на платформу fashionleaders.ru несколько тысяч работ. По многочисленным просьбам участников оргкомитетом проекта было принято решение продлить прием заявок до 10 октября 2023 года.

Проект “ЛИДЕРЫ МОДЫ” уникален по своему масштабу. Принять участие в конкурсе могут студенты, выпускники профильных учебных заведений, а также профессионалы различных направлений модной индустрии со всей страны. Благодаря сервису облачной платформы КОНКУРС.РФ участвовать можно онлайн, выбрав желаемую номинацию и подробно заполнив все необходимые поля.

Призовой фонд проекта составляет 1 000 000 рублей. Также для победителей и призеров предусмотрены стажировки и образовательные программы.

26 октября в Москве во Всероссийском музее декоративного искусства пройдет образовательная программа, пресс-конференция проекта и церемония награждения. Финалисты и победители примут участие в открытии выставки и модном показе.

Для самых ярких и талантливых участников будет предоставлена уникальная возможность стажировки в знаменитых российских модных домах: CHAPURIN, VALENTIN YUDASHKIN, AKHMADULLINA DREAMS, VICTORIA ANDRIYANOVA и многих других. Это поможет участникам проекта узнать мир моды и тонкости профессии изнутри, а также получить ценный опыт работы с известными брендами.

Кроме того, в этом году проект проходит в коллаборации с Международным форумом «Содружество моды». В рамках сотрудничества на Конкурсе представлена специальная номинация «Содружество моды». Победители номинации смогут продемонстрировать свою коллекцию, приняв участие в модном показе российских дизайнеров 9 ноября 2023 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

“ЛИДЕРЫ МОДЫ” – это комплексный проект с программой стажировки, который позволяет выявить большое количество талантливых специалистов и сформировать кадровый резерв в индустрии моды. Таким образом расширив отраслевое сообщество по всей стране”, - подчеркивает руководитель проекта Антон Алфер.

Справочно: Проект “ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS организован Ассоциацией “Модная сеть” при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.