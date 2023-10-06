Проект «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS расширяет границы конкурса и совместно с технопарком «Косыгин парк» Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина запустил творческую номинацию «Fashion Start» на платформе fashionleaders.ru для студентов первого и второго курсов.

Уникальная возможность для молодых дизайнеров появилась благодаря сотрудничеству двух крупных проектов в сфере моды: «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS и технопарка «Косыгин парк». Новая творческая номинация «Fashion Start» — это конкурс художественных эскизов, выполненных в графических редакторах и традиционных техниках. Прием заявок осуществляется на сайте fashionleaders.ru в разделе «Номинации».

Номинация позволит выявить талантливых студентов, стимулировать интерес к современным направлениям индустрии моды и сформировать кадровый потенциал. Кроме того, победитель получит возможность реализовать для своей коллекции одежды авторские принты на ткани на оборудовании технопарка «Косыгин парк». Стоит отметить, что технопарк «Косыгин парк» является площадкой при университете РГУ им. А.Н. Косыгина, где учащиеся общеобразовательных организаций и абитуриенты могут узнавать и осваивать современные технологии моделирования, дизайна и создания одежды.

Проект “ЛИДЕРЫ МОДЫ” – это комплексный проект с программой стажировки, который позволяет выявить большое количество талантливых специалистов и сформировать кадровый резерв в индустрии моды. Таким образом расширив отраслевое сообщество по всей стране”, - подчеркивает руководитель проекта Антон Алфер.

Справочно: Проект «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS организован Ассоциацией «Модная сеть» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.