Коллекция Spring-Summer 2022 посвящена 10-летию Laroom и отсылает нас к первому подиумному показу бренда. Круизная тема из 2010-х с принтом-полоской, цепями и блеском металла переосмыслена в современном контексте: женственная сентиментальность противопоставлена современной брутальной стилистике. Нарочитая мужественность, актуальная для сегодняшней женщины, встречающей ежедневные вызовы времени, сталкивается с сентиментальными воспоминаниями о романтичной беззаботной легкости. Несмотря на кажущуюся противоположность этих понятий, они объединены в коллекции общей концепцией бренда - современное видение аристократической классики.

Неизменная летняя классика – полоска – в сезоне Spring-Summer 2022 появляется в коллекции Laroom на рубашках оверсайз, плащах, шортах, топах и костюмах. Утонченность моделей подчеркивает и второй принт с мотивами, вдохновленными сплетениями дамасского кружева. Настоящий must-have нового сезона - платья с летящей бахромой и топы с кулисками, позволяющие регулировать силуэт для разностилевых образов.

За «маскулинную» часть коллекции отвечают широкие брюки из натурального льна, укороченные жакеты с завязками на рукавах, оверсайз пиджаки и широкие портупеи с металлическими элементами.

В коллекции представлены и знаковые модели Laroom: шелковые платья, подчеркивающие силуэт, легкие платья из натурального хлопка и льна, идеальные летние тренчи и брючные костюмы, комфортный трикотаж.

Аксессуарная линия включает в себя сумочки-картхолдеры, ремни, портупеи, чокеры, браслеты, панамы и косынки.