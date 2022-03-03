Одна из самых загадочных певиц российского шоу-бизнеса HEZE выпустила новый трек под названием «Танцы под луной».

В период неспокойного времени, безусловно, хочется разгрузить голову и хоть немного, но абстрагироваться от происходящего. Как? Один из немногих способов выплеска эмоций - это Танцы. "Хочется продолжать жить дальше. Нести свет, добро, искусство и музыку. И если хоть одному человеку моя музыка поможет почувствовать себя сейчас менее тревожно, то все, что я делаю - не зря" - говорит певица. Поэтому давайте просто создадим единое энергетически приятное поле, поле под названием "Танцы под луной"