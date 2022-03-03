До открытия 11-й Международной выставки «Интерткань-2022.Весна», которая состоится в рамках «Российской недели текстильной и легкой промышленности», осталось меньше двух недель: мероприятие состоится, как и было запланировано ранее, в период с 14 по 16 марта 2022 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр».

Этой весной в экспозиции выставки заявлено более 250 участников из разных регионов России и других стран, в их числе крупные камвольные комбинаты России, ведущие производители и поставщики тканей для производства одежды, трикотажных полотен, технического текстиля и текстильного сырья, домашнего текстиля, фурнитуры и аксессуаров, красителей и услуг по печати на тканях, вспомогательных и сопутствующих товаров.

Одновременно с выставкой «Интерткань» в «Экспоцентре» откроется 21-я Международная выставка оборудования для текстильной и легкой промышленности «Инлегмаш», запланированная к проведению с 14 по 17 марта 2022 года. Выставка продемонстрирует оборудование для всех этапов текстильного и швейного производства на стендах 88 производителей, поставщиков и заказчиков из разных стран.

Обе выставки будут объединены обширной деловой программой «Российской недели текстильной и легкой промышленности», включающей в себя мероприятия Международного форума легкой промышленности «Легпромфорум» и Международной промышленной конференции «Инлегмаш». Ежедневно на дискуссионных площадках «Недели легпрома» будут обсуждаться текущая ситуация и перспективы развития отечественной индустрии с участием ведущих экспертов отрасли.

Крупнейшее в России конгрессно-выставочное мероприятие, посвященное текстильной и легкой промышленности, откроется, как и было заявлено, 14 марта в 12:00 панельной сессией «Текстильная и легкая промышленность в России: реалии и вызовы 2022 года», в которой примут участие представители профильного министерства, отраслевых объединений и ведомств, эксперты и топ-менеджеры российских и зарубежных компаний.

Также в рамках деловой программы пройдут все запланированные стратегические сессии с регуляторами отрасли, специализированные подотраслевые и тематические сессии, открытые встречи, беседы с экспертами и круглые столы и практические мероприятия. В заявленном ранее формате будет представлена новая концепция Textile Trend Forum – обновленная тренд-зона выставки и пройдут специализированные конкурсы Interfabric Award 2022 и Textile Design Talents Award 2022. Подробнее с деловой программой можно ознакомиться на сайтах выставки «Интерткань» и «Российской недели текстильной и легкой промышленности».

Организаторы выставки отмечают, что в этом сезоне экспозиция выставки значительно расширилась, существенно вырос и интерес к ней посетителей – представителей профессионального отраслевого сообщества. В настоящее время продолжается активная онлайн-регистрация посетителей, которую необходимо пройти для того, чтобы получить бесплатный билет на выставку.