Первая профессиональная сеть ортопедических салонов ОРТЕКА объявила о старте продаж новой коллекции ортопедической обуви. Весенние и летние модели европейских брендов BERKEMANN и ORTMANN уже доступны в интернет-магазине и салонах ОРТЕКИ.

Новинки предназначены для тех, кто не желает идти на компромиссы. Стильный дизайн, удобство и ортопедическая поддержка — неотъемлемые составляющие изделий весенне-летней коллекции. Они станут эффектным дополнением любого гардероба. При этом в такой обуви ноги никогда не будут чувствовать усталости и дискомфорта.

Коллекция отражает стремление мировой индустрии моды к экологичному образу жизни, что отвечает тренду осознанного потребления. При изготовлении верха обуви использовались материалы от кожевников, имеющих европейский золотой сертификат. Такой документ подтверждает, что продукт был сделан согласно всем актуальным экологическим требованиям. Многие модели представлены с подошвой из переработанных материалов. Для изделий характерен минималистичный дизайн, который создатели коллекции разнообразили уникальными тонами, текстурами и принтами.

Изделия BERKEMANN сочетают в себе современные производственные технологии, знания в области ортопедической хирургии стопы и натуральные материалы. Все модели оборудованы оригинальной 5-фазной стелькой — она поддерживает своды стопы в физиологически правильном положении и защищает их от ударных нагрузок при ходьбе. Удобной обувью на каждый день являются кроссовки линейки X-pro-MAXIM. Модели получили новые яркие цвета, в том числе фиолетовый — главный тренд 2022 г. по версии Pantone. Изделия X-pro-MAXIM сделаны из инновационного дышащего материала (синтетической гипоаллергенной X-STATIC нити) с технологией 3D-плетения. Уникальное плетение выполнено по принципу бандажа и имеет разную плотность вязки. Менее плотная вязка применяется для тех участков обуви, где целесообразна гибкость изделия. Более плотная используется там, где необходима защита и поддержка. Комфортные кроссовки, слипоны, пантолеты и другие изделия BERKEMANN делают прогулки максимально приятными и продолжительными.

Бренд ORTMANN предлагает широкий выбор обновленной ортопедической обуви для всей семьи. Особого внимания заслуживают модели ORTMANN Cork. Это сандалии, пантолеты, босоножки, шлепанцы на пробковом супинаторе/стельке, в производстве которых применяются кора дозрелого пробкового дуба, натуральные масла и каучук. Такие материалы делают обувь эластичной, устойчивой к влаге и износу, гипоаллергенной. Пробковый супинатор отличается повышенной амортизацией, что помогает смягчать ударные нагрузки на стопы и позвоночник во время прогулок. Ношение обуви ORTMANN способствует профилактике, лечению плоскостопия и других подобных заболеваний. Легкая рифленая подошва, свойственная моделям этого бренда, не скользит и обеспечивает дополнительную безопасность и удобство при ходьбе. Цветовая гамма моделей соответствует основным мировым трендам: яркие тона чередуются с монохромными.

Сегодня не приходится выбирать между стилем, модой и собственным комфортом. Ортопедическая обувь BERKEMANN и ORTMANN — яркий пример сочетания всех этих параметров. Познакомиться с новинками и убедиться в этом можно в интернет-магазине и салонах ОРТЕКИ.