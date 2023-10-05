Новый сезон продолжает преподносить нам новые сюрпризы. На очереди — тренд на цветные камни, которые являются настоящей редкостью в ювелирном мире. Это и делает каждое цветное украшение не просто желанным, но и дорогим в прямом смысле этого слова подарком.

Коллекция Color от Atelier PM — то, о чем вы так долго мечтали, но боялись себе в этом признаться. В ее основе — лабораторно выращенные изумруды, сапфиры, рубины и параиба, которые ничем не уступают своим природным аналогам, но имеют очень привлекательную стоимость. Каждое украшение коллекции отличает изысканное исполнение, мастерство высочайшего качества и стильный трендовый дизайн.

Как признается создатель и идейный вдохновитель бренда Atelier PM, что он долго не мог решиться воплотить в жизнь образы новой коллекции. «Но время само расставило все по местам, возгласив цветные камни главным хитом сезона», — поделился Максим.

В ассортименте коллекции вы найдете кольца, браслеты, колье различных форм и разнообразие серег (от длинных до пусетов). С Atelier PM тренды стали еще доступнее.