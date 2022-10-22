Третий год подряд онлайн-платформа Lamoda поддерживает месяц борьбы с раком груди, напоминая женщинам о важности заботы о себе и своевременной профилактике.

В этом году в дополнение к информационной кампании платформа перечислит 10% прибыли от продажи розовой одежды разных оттенков (от цвета розового лимонада до крыла фламинго), собранной на специальном лендинге, в фонд «Дальше», который уже 11 лет помогает женщинам с этим заболеванием. Акция будет проходить с 15 по 31 октября.

«Увы, мы не можем заставить болезнь отступить, но стараемся сделать так, чтобы и наша компания, и наши пользователи могли внести свой вклад в решение проблемы», – комментирует руководитель группы по корпоративной и социальной ответственности Lamoda Оксана Костив.

На странице лендинга размещена инструкция, как провести самоосмотр, а также ссылки на медицинские учреждения, куда можно обратиться за помощью. Кроме того, здесь собраны истории подопечных фонда «Дальше», а для профессиональных фотографов добавлена возможность присоединиться к Лиге онкофотографов, запущенной в этом году проектом «Химия была, но мы расстались».

Еще одна инициатива компании – секция инклюзивных товаров в разделе Lamoda planet, которую платформа запустила в прошлом году и продолжает развивать в этом. Сейчас здесь представлены послеоперационные бюстгальтеры со специальным кармашком для протеза от бренда Women’s secret и уходовая линия косметики от бренда La Roche-Posay, разработанная вместе со специалистами в области дерматологии и онкологии.

«Розовый октябрь давно перестал быть формальной календарной датой. Он перерос в точку активации и объединения сил самых разных людей, врачей и СМИ. Потому что рак груди — больше, чем медицинская проблема. Это маркер заботы о себе и о тех, кто борется с болезнью рядом с тобой. Знать, чтобы не бояться. Знать, что поддержка будет и есть всегда, — говорит президент фонда „Дальше“ Оксана Молдованова. — Больше 11 лет наш фонд работает над тем, чтобы улучшить жизнь женщин с диагнозом рак груди, и эта работа была бы невозможна без помощи наших партнеров, волонтеров и всех, кто делает пожертвования. Мы очень признательны компании Lamoda за поддержку и вдохновляющее сотрудничество!»