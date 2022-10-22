Петербург радует нас новыми проектами, которые направлены на развитие модной индустрии, создание коллабораций дизайнеров с экспертами разных областей.

Одним из таких стал модный показ творений российских дизайнеров «CGD FASHION SHOW».

1 декабря состоится второй сезон проекта.

Организаторами выступает команда «Центральной Галереи Дизайнеров» и «Дом Сухозанета»-сердце журналистики.

По итогам первого Шоу-ребята прогремели на всю Россию. Несмотря на то, что коллективу всего полгода, они зарекомендовали себя как талантливые и деятельные, готовые воплощать самые фантастические идеи.

Продолжаем активно следить за данным проектом, и надеемся, что он станет сезонным.