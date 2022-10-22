Петербург радует нас новыми проектами, которые направлены на развитие модной индустрии, создание коллабораций  дизайнеров с экспертами разных областей. 

Одним из таких стал модный показ творений российских дизайнеров «CGD FASHION SHOW». 

1 декабря состоится второй сезон проекта. 

Организаторами выступает команда «Центральной Галереи Дизайнеров» и «Дом Сухозанета»-сердце журналистики. 

По итогам первого Шоу-ребята прогремели на всю Россию. Несмотря на то, что коллективу всего полгода, они зарекомендовали себя как талантливые и деятельные, готовые воплощать самые фантастические идеи. 

Продолжаем активно следить за данным проектом, и надеемся, что он станет сезонным. 

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