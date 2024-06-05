Lamoda запустила серию арт-коллабораций. Первый проект «Пересечения» был создан в сотрудничестве с онлайн-галереей современного искусства и медиа «Объединение». Основная идея - пересечение смысла, стиля и направления, в процессе которого рождаются новые формы.

Три художника, непохожие друг на друга, были выбраны для совместной работы – все они объединены стремлением к чистоте самовыражения. Ritul, Дима Жуков и Александра Азовцева создали яркие картины, раскрывающие идеи пересечений людей, эпох, стилей, образов, форм и т.д. Выбором кураторов для работы занималась Анна Мерман, основательница онлайн-галереи.

«Мир моды и искусство идут рядом. Наш новый проект призван показать, как коллаборация этих двух сфер может привести к возникновению чего-то удивительного и вдохновляющего. Мы в компании давно смотрим в сторону искусства и очень рады, что смогли воплотить в жизнь новый арт-проект с современными художниками», — рассказал Алексей Кулаков, управляющий директор по маркетингу Lamoda.

Источник фото: Lamoda