В Северной столице завершился масштабный проект – Международный конкурс дизайнеров и художников на лучший костюм героев произведений А. С. Пушкина «Пушкинский бал», организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга, в честь объявленного в России Президентом В. В. Путиным ГОДА ПУШКИНА.

Более тысячи молодых дизайнеров, художников, студентов, талантливых школьников приняли участие в конкурсной, музыкальной и просветительской программах проекта, а молодежный «Петербургский Пушкинский бал» стал центром притяжения творческой и креативной молодежи с разных уголков планеты.

31 мая в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна состоялось торжественное подведение итогов Международного конкурса дизайнеров и художников на лучший костюм героев произведений А. С. Пушкина «Пушкинский бал» и прошел финальный гала-показ лучших коллекций молодых дизайнеров.

Участие в конкурсе приняли представители 23 государств (включая СНГ и БРИКС) из 65 регионов России, подано более 900 заявок и около 400 из них вышли в финал. На гала-показе зрителям были представлены 122 лучших костюма, а также аксессуары от талантливых дизайнеров и художников.



Обладателем Гран-при конкурса в размере 600 000 рублей стала Валентина Клушина из Санкт-Петербурга, с коллекцией «Шамаханская царица». Все победители в пяти номинациях конкурса получили дипломы, статуэтку (Пушкин), специальные призы и памятные подарки от спонсоров и партнеров конкурса.

Почётные гости, члены международного экспертного совета конкурса для талантливой молодежи «Петербургский Пушкинский бал» – это известные дизайнеры одежды, деятели культуры и искусства, директора институтов и университетов моды, Президенты Недель Моды, авторитетных тренд-бюро из России и из-за рубежа.

На финальном показе словно оживали знаменитые сказочные персонажи пушкинских произведений в творческом прочтении молодых дизайнеров со всего мира. Зрителям были представлены коллекции российских дизайнеров, выпускниц Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна: Аси Акиншиной — коллекция авторских платьев «Музы», навеянная произведениями Александра Сергеевича Пушкина, Яны Шустерман и Ольги Маляровой – уникальное платье «Царевна Лебедь», образ которого является воплощением культурного кода русской культуры. Для создания костюма было использовано 300 метров фатина, французские кружева, жемчуг и ювелирные украшения.

1 июня в Российском этнографическом музее прошел молодежный просветительский «Петербургский Пушкинский бал». Этот яркий праздник творчества, искусства и моды стал знаковым событием, посвященным 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

Программа бала включала выступление Санкт-Петербургского фестивального симфонического оркестра под управлением Ивана Шинкарева — Исторического оркестра «Пётр Великий» и Танцевального коллектива «Русский стиль». Украшением вечера стало выступление чарующего сопрано Маргариты Эргарт. Свои выступления молодые артисты посвятили великой русской певице, которой в этом году исполнилось бы 85 лет.

Также в рамках бала состоялась презентация лучших коллекций дизайнеров, победителей Конкурса, вдохновленных произведениями А. С. Пушкина. Гости «Петербургского Пушкинского бала» также смогли принять участие в мастер-классах по старинным танцам Пушкинской эпохи, благодаря профессиональному мастерству хореографов-постановщиков исторических танцев и церемониймейстера – распорядителя бала.

Завершился бал выступлением блистательной Оксаны Федоровой, российской телеведущей, певицы, обладательницы титула «Мисс Вселенная», она отметила высокий уровень организации мероприятия и выразила восхищение от идеи возрождения традиции проведения «Пушкинского бала» в Санкт-Петербурге.

«Петербургский Пушкинский бал» – некоммерческий просветительский проект, направленный на возрождение исторических традиций. Подобный грандиозный бал проходил к 100-летию А. С. Пушкина в 1899 году.