Бренд SNRD представляет новую лимитированную коллекцию Angels, посвященную раскрытию внутренней силы и очарования. Основу линейки составляют предметы-трансформеры, которые можно менять в зависимости от настроения и статуса. Молнии, шнурки, завязки и аксессуары на кнопках создают вариативность и дают возможность поиграть со степенью провокационности лука.

В коллекции использованы лаконичные цвета: бежевый, черный, бордовый. Центральным элементом является топ с застежкой-молнией под грудью: с застегнутыми пуговицами он выглядит как нескучная основа, а с незастегнутыми — как смелый акцент в образе. Кроме того, в коллекиции можно найти платья и боди с вырезами, а также шарфы, которые можно повязать под настроение.

«Эта коллекция — сочетание сексуальности и нежности, грубости и утонченности. Воздушный шифон и сетка дают ощущение легкости и свободы, а грубые элементы — молнии, люверсы — добавляют темперамента. Надеюсь, что эта линейка вдохновит женщин выражать свою истинную сущность», — отмечает основательница бренда Анна Саркисян.

SNRD – бренд одежды для тех, кто стремится быть в центре внимания и выразить свою индивидуальность. Сейчас команда марки разрабатывает одежду для смелых и современных женщин, которые не желают быть незаметными. Им нужно всегда выглядеть стильно, вызывающе и готовым ко всему.

Фото предоставлены компанией.