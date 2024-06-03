Zarina представила первую премиальную коллекцию, вдохновленную красотой пустыни, палящим солнцем и горячим ветром. Дизайнеры использовали натуральные материалы: хлопок, лен, рами. Рами - это экологически чистое волокно, получаемое из особого вида крапивы.

В коллекции представлены блузка оверсайз с бахромой, летящее платье с кружевами, жилет и брюки-кюлоты, украшенные перламутровыми пуговицами и бахромой, а также топы, которые являются еще одним элементом летнего гардероба.

В дополнение к ним дизайнеры предлагают юбки макси из плотного и гладкого льна. В линейку также включены аксессуары: плетеные сумки из натуральной кожи с холщовой подкладкой и украшения из латуни.

Zarina – это стиль, качество и комфорт. Бренд предлагает капсульный гардероб для женщин и мужчин, в котором есть место как универсальной базе, так и долговременным трендам. Zarina входит в группу Melon Fashion Grouр, куда входят марки Love Republic и Befree.

Фото предоставлены компанией.