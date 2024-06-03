Бренд Sela выпустил лимитированную коллекцию в балетном стиле. Здесь можно найти платья, юбки, футболки базовых черном и белом, а также пастельных оттенках – бледно-розовый, голубой, мятный, кремовый). Многие предметы декорированы работами Марка Олича, балетного фотографа из Санкт-Петербурга, с которым бренд сотрудничает с 2022 года.

Женская линия в капсуле Ballet Seasons представлена объемной футболкой с принтом на основе балетного мотива, которую можно сочетать с любой вещью базового гардероба. Приталенный черный топ с вырезом и завязками на спине гармонично смотрится с белой пышной юбкой макси из смесового хлопка и костюмом в пижамном стиле с балетными принтами из струящейся вискозы.

В линейке для девочек представлены нежные платья с юбками из воздушного тюля, подходящие для летних прогулок и торжественных случаев. Более простой, но не слишком элегантный вариант - удобная трикотажная футболка с принтами из мира балета.

Фото предоставлены компанией.