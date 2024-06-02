Бренд Eleganzza представил новую весенне-летнюю коллекцию, вдохновленную творчеством художника-абстракциониста Жоана Миро. Ее вдохновил архивный плакат, посвященный первой персональной выставке автора «Созвездия». Яркие принты появились на шелковых шарфах, зонтиках и перчатках, а абстракционизм Миро придал дизайну асимметричный крой, необычное сочетание фактуры одежды и художественного стиля.

Специально для этой линии был разработан новый замок для сумок в форме глаза — этот мотив часто встречается на картинах испанских художников. Жоан Миро использовал его как символ провидения, всевидящего ока, способности видеть то, что скрыто. Дизайнеры Eleganzza раскрасили его эмаль в характерные черный, красный, синий и зеленый цвета.

При работе над новой коллекцией использовались только натуральные материалы, такие как вискоза, хлопок и шелк. Лучшие дизайнеры и технологи работали над идеальной посадкой платьев, топов, брюк и юбок. Бренд уделяет особое внимание качеству собственной фурнитуры, технологии печати на ткани и, конечно же, качеству пошива.

Eleganzza – российский бренд одежды и аксессуаров премиального качества. За разработку авторских концепций каждой коллекции отвечает собственное дизайн-бюро и экспериментальный цех. Это позволяет предлагать нашим клиентам уникальные решения для современного и стильного гардероба, подчеркивающие их индивидуальность и характер. При разработке продукции дизайнеры ELEGANZZA вдохновляются последними тенденциями мировой моды, чтобы каждая покупательница могла подчеркнуть свой стиль и акцентировать на нем внимание окружающих.

Фото предоставлены компанией.