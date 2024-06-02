Бренд Alena Akhmadullina представил коллекцию «Белогорье», вдохновленную народными промыслами Белгородской области. В этой области существует не повторяющийся нигде тип орнамента – «черноузорная вышивка». Вдохновением для создания принтов и вышивок послужили геометрические узоры, заимствованные из древней славянской культуры.

Коллекция состоит в основном из платьев, но есть и характерные для Белогорья предметы гардероба, такие как знаменитое пальто «синяк», сарафан и понева. Отличительной особенностью дропа является то, что он был создан в сотрудничестве с художественными и творческими коллективами региона, а также с привлечением компаний, которые в нем работают. Также был организован конкурс среди художественных школ на создание лучших рисунков, посвященных старооскольской игрушке. Работы победителей послужили основой для принтов коллекции.

Отдельные вещи из коллекции доступны для покупки, а все вырученные средства направят на помощь пострадавшим в регионе. Приобрести их можно на сайте МОО «Святое Белогорье против детского рака», сделав рекомендованное пожертвование: https://zhiznplus.ru/alyona-ahmadullina .

Фото предоставлены компанией.