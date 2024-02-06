Компания Limé выпустила новую капсульную студию для весны. Основной материал - классический твид с люрексом и шерстяным наполнителем. Из него выполнены контрастные объемные кардиганы, блейзеры, миди-топы и юбки, а также комбинезоны на широких бретелях.

Studio - модель, включающая в себя высококлассные материалы, сложный крой и элементы ручной работы. Двубортный твидовый блейзер, юбка-миди и топ украшены вручную металлическими цепочками. Подкладка выполнена из вискозы для комфорта и ощущения комфорта.

В капсулу также вошли пара шорт и жилет из костюмной шерсти, украшенный крупными блестящими пуговицами. Эти вещи помогут создать офисный образ. Основные цвета коллекции - черный, белый и нежно-розовый, о котором сейчас много говорят. В этих оттенках в коллекции представлены узкие брюки, тонкий трикотажный кардиган с люрексом и полупрозрачная блузка с рюшами. Их можно контрастировать с расклешенными джинсовыми макси-юбками.

Максимализм в аксессуарах снова в моде в этом сезоне. Многослойные ожерелья с искусственным жемчугом и пояса с крупными цепочками. Сочетайте их с кожаными туфлями на небольшом каблуке, текстильными балетками и минималистичной прямоугольной сумкой с цепочкой на плече.

Фото предоставлены компанией.