Дизайнерские новинки одежды и обуви Франции, Италии, Испании, Британии и Австралии ждут посетителей в Au Pont Rouge. Drôle De Monsieur, Études, Hidnander Archetypal, Charles Jeffrey Loverboy, Martine Rose, Ksubi и CamperLab представлены на 2 этаже

Дух 70-х и 90-х с Drôle De Monsieur

Французский бренд, основанный в 2014 году дизайнерами-самоучками Дани Дос Сантосом и Максимом Швабом. Drôle de Monsieur (в переводе с французского означает «забавный» или «странный» джентльмен) — это комфортные и практичные вещи, в дизайне которых гармонично сочетаются эстетика 1970 с их яркими смелыми принтами и дух 1990, времени становления рэпа и хип-хопа во Франции.

Коллекции разрабатываются преимущественно для мужчин, но, по сути, это одежда унисекс. «Здесь значение имеет не то, как создаётся одежда, а то, как женщина может носить одежду, изначально созданную для мужчин», — говорят основатели Drôle de Monsieur.

19 января в Париже Drôle de Monsieur принял участие в «Неделе мужской моды», одного из самых главных ежегодных событий модной индустрии.

Бренд представлен на 2 этаже универмага.

Союз искусства и моды от Études

Творческий союз группы дизайнеров, созданный в 2012 году в Париже. Бренд выражает себя с помощью различных средств массовой информации — от производства одежды, включая мужскую и женскую линии прет-а-порте, до книгоиздания. Études верен своей оригинальной эстетике, основанной на искусстве, фотографии и городской культуре. Модели бренда отличаются простыми силуэтами и яркими цветами с акцентом на нестандартные принты, созданными в коллаборациях с известными художниками (например, с Julian Farade). Французский художник создал рисунки исключительно для Études. Красочные абстрактные формы украшают джинсовую куртку, мешковатые брюки и рубашку.

Études представлен на 2 этаже универмага. Сейчас на товары бренда действуют скидки до 30%.

Hidnander Archetypal

Итальянский бренд мужской и женской обуви премиум-класса, основанный в 2019-м году Алессандро Вигано. В дизайне Hidnander Archetypal прослеживается влияние ретро и смешение различных культур: от ковбоев до панков. В то же время обувь можно отнести к классике с изюминкой. Визитная карточка бренда — нестандартное сочетание материалов и состаренная подошва. Каждая пара обуви создаётся вручную.

Обувь представлена на 1 и 2этажах универмага.

Шотландский стиль от Charles Jeffrey Loverboy

Модный бренд уличной одежды основан в 2014 году шотландским дизайнером и иллюстратором Чарльзом Джеффри. В одежде Charles Jeffrey Loverboy причудливо сплетаются традиционные шотландские мотивы и андеграундный стиль, интерпретированные через иллюстративный подход к дизайну. В универмаге представлена зимняя коллекция бренда на 2 этаже.

Martine Rose: лучший дизайнер мужской одежды

Бренд женской и мужской одежды, созданный в Лондоне дизайнером Мартин Роуз, выросшей на рейв- и регги-культуре 1990. Визитной карточкой первых коллекций стали вещи гипертрофированного объёма.

Сегодня модельер по-прежнему неравнодушна к моделям oversize, но также создаёт и лаконичные вещи в спортивном и городском стилях. В коллекциях, представленных в универмаге, можно найти футболки, рубашки, лонгсливы, худи, куртки и джинсы с оригинальными принтами. Многие модели подходят как для мужчин, так и для женщин.

Бренд представлен на 2 этаже универмага.

Сырой деним от Ksubi

Бренд основан в Сиднее в 1999 году и производит модную одежду из денима и других материалов, а также солнцезащитные очки и обувь. Фирменный стиль Ksubi – необработанный (сырой) деним — превратил бренд в один из самых узнаваемых в мире. Основу каждой коллекции составляют джинсы, куртки, обрезанные шорты, платья и потёртые юбки из денима, а также футболки, топы, рубашки, джоггеры, худи и бомберы. Особое внимание обращают на себя вещи с оригинальными принтами из коллекции Ksubi x Juice WRLD. Знаменитый рэпер Juice WRLD, творческий аутсайдер и бунтарь, ярко отражает характер бренда.

Бренд Ksubi представлен на 2 этаже универмага.

Атмосфера Майорки с CamperLab

CamperLab — линейка испанской обувной марки Camper — запущен в 2015 году и выделяется прогрессивным дизайном. Бренд Саmper основан в 1975 году на Майорке потомственным обувщиком Лоренцо Флюкса. Сегодня бренд имеет более 400 магазинов в 40 странах мира. Обувь Camper по сей день разрабатывается на Майорке. Вдохновляясь красотой противоречий, бренд создаёт коллекции, которые отражают дух острова через сюрреалистическую эстетику и тонкий юмор.

Au Pont Rouge — один из нескольких эксклюзивных партнёров бренда в Санкт-Петербурге. Коллекция CampeLab представлена на 2 этаже универмага.