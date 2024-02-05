Совсем скоро лето и придёт время носить купальники, в этой статье мы собрали 3 российских марки, у которых можно найти купальники на сезон

Petra

Фирменная палитра бренда Petra включает в себя оттенки белого, черного, телесного и красного цветов, а в коллекции купальников добавляются розовый, сиреневый и песочный, создавая уникальное сочетание для каждого случая. Лифы без бретелей и микробикини предназначены для ровного загара, в то время как слитные купальники с поясом идеально подходят для вечеринок у бассейна, дополняя ваш образ неповторимым шармом.

Le Journal Intime

Le Journal Intime – это революционная концепция женского белья, которая разрушает стереотипы и устанавливает новые стандарты. Невидимое, утонченное и безупречно комфортное, белье Le Journal Intime открывает женскую красоту в ее неповторимой свободе и сексуальности. Помимо нижнего белья, в коллекции бренда также можно найти купальники из текстурированного быстросохнущего трикотажного полотна, которое не деформируется в процессе носки и не выгорает на солнце. Купальники Le Journal Intime обеспечивают комфортную посадку и визуальную коррекцию силуэта.

Pache

Московская марка Pache поражает своей разнообразной палитрой оттенков, включая не только классические белый, красный и черный, но и изысканные перламутрово-терракотовые. Их базовая модель с широкими бретелями доступна в почти 30 различных цветах, что делает выбор настоящим творческим процессом.

Купальники Pache создаются на собственном производстве в России из высококачественного итальянского бифлекса — синтетического трикотажа с улучшенной эластичностью. Каждый шов укреплен силиконовыми лентами, обеспечивая идеальную посадку и форму для слитных купальников, бикини с завышенной талией, топов и лифов-бандо.