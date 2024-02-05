Ювелирный бренд Qari Qris выпустил праздничнуюподборку ко Дню святого Валентина. В ней представлены моносерьгис сердечками в обручах, ожерелья, маленькие подвески в виде лошадок, кольца и прямоугольные браслеты.

Также в этом году бренд примет участие в благотворительной акции "Прикоснуться словами" в помощь фонду "Антон тут рядом". В рамках партнерства в коллекцию вошли шесть открыток ко Дню святого Валентина, созданных аутичными художникиами и учениками школы «Антон тут рядом». Все средства, собранные от продажи открыток, пойдут на проекты, поддерживающие детей и взрослых с аутизмом.

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» — фонд системной поддержки людей с аутизмом, основанный в 2013 году. Фонд назван в честь документального фильма Любови Аркус о молодом человеке с аутизмом. «Антон тут рядом» — некоммерческая организация, которая существует благодаря помощи друзей фонда и грантам. Участие в программах фонда бесплатное. Даже небольшое пожертвование — шаг к будущему, где каждый имеет право быть похожим на себя.

Фото предоставлены компанией.