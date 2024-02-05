Онлайн-кинотеатр Okko запустил собственный магазин мерча. Любители фильмов и сериалов могут приобрести коллекции одежды и аксессуаров, посвященные оригинальным проектам сервиса, а также классике мирового кинематографа, мультфильмам и спортивным событиям.

В магазине Okko представлена яркая разноцветная линия, вдохновленная первыми фильмами в истории, лаконичные черно-белые капли, футболки с изображением героев детства студии "Союзмультфильм", а также сериалов «Сансара» и «Черное облако». Компания уже разработала несколько коллекций, в том числе и капли.

«Создавая брендированную продукцию, мы стремимся предложить пользователю только лучшее. Мы выходим за пределы простой печати логотипов на футболках в креативную зону, в которой все имеет значение — идея, носитель, материалы, цвет. И это позволяет нам сделать так, чтобы пользователь становился амбассадором бренда Okko, надевая брендированную одежду или используя другой вид мерча», — говорит директор по маркетингу Okko Сергей Костров.

Магазин товаров регулярно пополняется новыми оригинальными коллекциями из онлайн-кинотеатра и коллаборациями с известными брендами.

Фото предоставлены компанией.