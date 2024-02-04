Российский бренд одежды Urbantiger выступил официальным партнером новой выставки в Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге. В рамках сотрудничества Urbantiger создал коллекцию эксклюзивной формы для волонтеров проекта "Город-герой Ленинград", сообщает компания.

В экспозиции, приуроченной к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, будет представлено более 600 исторических предметов и произведений искусства, интерактивный аудиоспектакль и масштабная инсталляция.

Капсульная коллекция униформы для волонтеров проекта включает в себя свободные лонгсливы и толстовки нейтральных цветов. Изделия подчеркнуто сдержанно кастомизированы в соответствии с тоном выставки. Фирменные толстовки и лонгсливы украшены лаконичным графическим принтом, который поддерживает визуальную коммуникацию с посетителями.

«Партнёрство с «Манежем» уже стало нашей доброй традицией, потому что нам очень близки формы сопричастности, связанные с искусством, наследием и его осмыслением. Новая выставка особенная для города и для всех нас. И мы не могли не позаботиться о волонтёрах, которые на протяжении следующих трёх месяцев будут посвящать всё своё время этому проекту. Униформа, которую мы для них создали, – это не только часть общего контекста выставки, но и способ выразить нашу благодарность и поддержку сообществу «Манежа» – волонтёрам, авторам и организаторам экспозиции», – комментирует Анастасия Пиорунская, бренд-директор Urbantiger.

Фотографии предоставлены компанией.