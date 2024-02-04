В коллекцию вошли базовые модели бренда в обновлённом дизайне и лимитированные айтемы. Изделия выполнены из 100-процентного органического хлопка и окрашены по авторским технологиям, сообщает компания.

«В каждой модели присутствуют ручные этапы окрашивания. Благодаря этому изделия получаются неповторимые и уникальные. Разработанные в нашей лаборатории винтажные эффекты «Parfet destroy color» и «Parfet overlay destroy» уже не боятся никаких «стрессов» во время эксплуатации: цвет и принты останутся в первозданном виде после новых стирок, а приобретённые дефекты будут смотреться органично», – отмечает создатель и креативный директор бренда Дмитрий Парфёнов.

Лимитированная серия Love Peace S3x включает в себя оранжевые/розовые винтажные лонгсливы и футболки с ручной вышивкой, толстовки средней длины с капюшоном двойного объема и застежкой-молнией, классические лонгсливы и футболки. Детали: ручная вышивка, печать надписей, изменение цвета, потертости и фирменная серебряная табличка с именем.

Parfait Moscow - московский бренд свободного стиля, создающий необычные, лимитированные вещи из высококачественных материалов, таких как органический хлопок и термо- и водостойкая краска. Философия бренда основана на уличной и рок-культуре, винтажной эстетике и старой архитектуре. Все изделия создаются вручную в собственной красильной лаборатории бренда.

Фото предоставлены компанией.