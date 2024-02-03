«Команда бренда получает множество запросов о повседневных и спортивных позициях. Мы поняли, что расширение коллекции в сторону более функциональной формы становится необходимостью, так как наши девушки многогранны и имеют множество увлечений. Сейчас мы готовы к старту и уверены, что смогли сохранить то, за что нас ценят — высокое качество, комфорт и фирменный стиль», – рассказала основательница бренда Анастасия Билюшова.

Первым предметом коллекции стал комбинезон из впремиального итальянского бифлекса Carvico с вырезом на спине и контрастной строчкой по всей поверхности, представленный в классическом графитовом и ярком небесно-голубом цветах. В ближайшее время будут выпущены повседневные футболки больших размеров, спортивные топы с анатомически правильной посадкой, новые модели шорт, универсальные леггинсы и комбинезоны.

Новая линейка спортивной одежды Indream Surf доступна на официальном сайте бренда.

Фото предоставлены компанией.