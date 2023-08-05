Российский бренд Limé запустил мужскую линию. При разработке Limé Man дизайнеры ориентировались на три группы потребителей в зависимости от их стилевых предпочтений: Gentle состоит из моделей с классической посадкой и сдержанной цветовой гаммой; Smart рассчитана на любителей минимализма с актуальными деталями; Urban — для фанатов уличного и спортивного стиля.

Мужская линия позволяет составить универсальный гардероб для большого города. Базовые вещи в коллекции сочетаются со смелыми фитами, технологичными тканями и денимом необычной варки. Наряду с одеждой, в Limé Man будет представлена обувь.

Первая коллекция нового направления уже доступна в торговых точках нового family-формата и на сайте марки. Большинство новинок представлено в нескольких магазинах бренда в Москве и Санкт-Петербурге, где торговое пространство было увеличено или реорганизовано для размещения двух новых категорий. Также приобрести продукцию можно онлайн на официальном сайте Limé. В ближайшее время товары поступят в другие точки сети, расположенные в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Хабаровске и Владивостоке.