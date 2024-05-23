Love Republic выпустила летнюю коллекцию для торжественных вечеров. В нее вошли брючные костюмы, шелковые прозрачные блузки, платья-бюстье и корсеты, цветочные аппликации, вышивка, а также потертая джинса.

Цветочные акценты стали характерной чертой этого сезона. Они вручную нашиты на 4 модели: полупрозрачную юбку, корсетный топ, платье-бандо, мини-юбку с заниженной талией.

Безупречный костюм с плавным силуэтом, выполненный из немнущегося материала, с меньшим количеством загрязнений благодаря гладкой текстуре, дольше сохраняет опрятный вид, снижает степень нарядности и создает более комфортный образ. В линейке была представлена джинмы и куртка из потертого денима.

Love Republic – это российский бренд для молодых, ярких, активных и успешных девушек, которые хотят найти свой собственный стиль и создать идеальный образ. Команда бренда точно знает, как подчеркнуть женственность и чувственность, стиль и вкус каждой девушки. Основной ассортимент марки – платья. И каждую неделю компания обновляет и дополняет свой каталог новыми моделями в соответствии с последними тенденциями в мире моды. Кроме того, в интернет-магазине вы можете подобрать образ для любого мероприятия, на любой вкус: ппомимо платьев в Love Republic представлены джемперы и блузки, юбки, брюки, джинсы и шорты, жакеты и жилеты, комбинезоны и, конечно, верхняя одежда, одежда для дома и сна, аксессуары.

Фото предоставлены компанией.