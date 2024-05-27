O'Stin презентовал первую в истории бренда капсульную коллекцию, посвященную балету, сообщает New-Retail.ru.

Вдохновленный фотографиями из мира балета, Ostin выпустил лимитированную коллекцию «Балет», переосмыслив тенденцию к постепенному угасанию балетной традиции. В его основу легли принты, созданные по мотивам фотографий известных балетных фотографов – Марка Олича, Юлии Михеевой и Алисы Аслановой, которые работают с ведущими театрами мира и артистами балета.

Капсула содержит 21 артикул в категории одежды и 6 артикулов в категории аксессуаров.

Все модели из лимитированной коллекции отсылают к балетной сцене, но в то же время они адаптированы к повседневной жизни: платья-комбинации, посеребренные джинсы, атласные брюки-парашюты, свободные футболки с принтом, сетчатые боди и объемные юбки подходят для городской моды идеально вписывается в гардероб.

Аксессуары играют важную роль в формировании эстетики балета, поэтому в состав балетной капсулы также входят длинные перчатки, колье в форме цветка, балетки, похожие на пуанты, и атласная сумочка, которые помогут стилистически дополнить образ.

Фотографии предоставлены компанией.