12 Storeez представил новую круизную коллекцию, вдохновленную расслабленными выходными на средиземноморской вилле. Для съемок команда отправилась на берег Босфора и пригласила на роль главной героини топ-модель 90-х Джорджину Гренвилль, известную по показам Versace и Dior и рекламным кампаниям Gucci и Armani.

В коллекцию вошли легкие костюмы с брюками и бермудами, платья в пол из сочетания тонкого трикотажа и плотного шелка, топы из вуалевого хлопка и тонкие льняные рубашки, полупрозрачные вязаные топы и юбки, а также босоножки с почти невидимыми ремешками. Палитра состоит из широкого спектра успокаивающих и универсальных оттенков, включая молочный, ванильный, шоколадный, светло-серый, горький шоколад и черный.

Как и в случае с предыдущими капсулами, команда дизайнеров продолжает использовать прочный и струящийся сатиновый шелк Mulberry.

Еще одна новинка бренда - комплект из тонкого полупрозрачного трикотажа с рельефным рисунком. Верх дополнен длинным и легким шарфом — его можно обернуть вокруг шеи или снять, а лаконичную юбку без подкладки можно надеть с длинной рубашкой или жакетом.

Фото предоставлены компанией.