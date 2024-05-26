Limé представила летнюю коллекцию Party Collection, в которую вошли образы для вечеринок, торжеств и выпускных вечеров. Основной акцент сделан на необычные текстуры и сочетания.

Укороченные жакеты, платья, и костюм с юбкой и шорты расшиты пайетками, атласные комплекты из топов и юбок украшены контрастным черным кружевом, непринужденные рубашки и брюки выполнены из жатой ткани, и даже джинсовые комплекты дополнены жемчужными деталями. Самые яркие модели коллекции - воздушная накидка-облако и топ с опущенными плечами, напоминающий гортензии.

Для ценителей классики представлены более лаконичные изделия: двубортный костюм с акцентным атласным воротником, черное платье миди с вырезом лодочкой,прямые брюки, жилет и топ бандо. Другие тренды сезона нашли отражение в коллекции полупрозрачных тканей, корсетах, юбках макси, бантах и т.д. Основные цвета капсулы - черный, белый, голубой и бледно-розовый.

Limé - бренд модной одежды, обуви и аксессуаров для женщин, мужчин и детей. Оперативно интерпретируя подиумные тренды, Limé поощряет креативный подход к составлению гардероба. Каждый потребитель выбирает среди многообразия ассортимента то, что лучше всего отражает его индивидуальность. В Limé можно найти ультрамодные модели и универсальную базу, а завершить образ — подходящей обувью и аксессуарами.

Фото предоставлены компанией.