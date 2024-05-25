Казахстанский режиссер Айсултан Сеитов, снявший клип 21 Savage и J. Cole, видеоклип для Ивана Дорна, презентацию альбома Donda Йе и свой собственный этно-хоррор «Қаш», примерил пиджак See-Through из коллекции SS24 Paper Street.

Основу анатомического строения модели составляют несколько видов бортовки с вплетением конского волоса. Благодаря такому дизайну изделие приобретает монументальную форму, сохраняя при этом мобильность. Каждая куртка создается вручную по индивидуальным меркам, а полный цикл производства занимает более 40 часов. Для сочетания с этим изделием Айсултан выбрал простые синие джинсы.

В интервью Ushatava Айсултан рассказал о том, какое место в его жизни занимает мода: «Для меня это еще один способ самовыражения. Будучи подростком, я все время следил за трендами и хотел быть на кого-то похожим, теперь же все по-другому — я стараюсь одеваться так, как чувствую. А люблю я моду за то, что она создает красоту».

Ushatava — экспериментальный модный Дом, сфокусированный на практичном и запоминающемся дизайне. Каждая коллекция марки — это размышление на тему функционального гардероба и выразительного силуэта в духе времени. Ushatava не декорирует, но украшает — именно таким мы видим каноничный современный дизайн. Модный Дом был основан в 2015 году в Екатеринбурге. Название, произносящееся как [ушатáва], — это аббревиатура, составленная из фамилий Нино Шаматава и Алисы Ушаковой, основательниц марки.

Фото предоставлены компанией.