Коллекция «То самое кольцо», созданная ювелирным брендом Sokolov в партнёрстве с телеканалом «Пятница!», вдохновлена реалити «Четыре свадьбы», сообщает компания.

Коллекция включает четыре универсальных обручальных кольца, выполненные из золота 585-й пробы и представленные в разных цветовых решениях – из красного, белого золота и два комбинированных варианта. Размерный ряд – от 15,5 до 21 мм.

"На протяжении 30 лет ювелирные украшения Sokolov были одними из самых важных моментов в жизни людей. Миллионы молодоженов доверили нам выбор обручальных колец, что сделало Sokolov настоящим свадебным специалистом. Телеканал "Пятница!" Таким образом уже транслировал более 350 свадеб. Поэтому дизайнеры Sokolov вместе с творческой командой в пятницу! Мы разработали дизайн обручального кольца, который сочетает в себе все, что нужно будущим молодоженам", – рассказала Елена Ракутина, директор по продукции Sokolov

Коллекция «То самое кольцо» доступна в розничных магазинах Sokolov, на веб-сайте и в мобильном приложении ювелирного бренда.

Компания Sokolov является одним из лидеров российского ювелирного рынка. Под брендом Sokolov ежегодно выпускается более 30 млн изделий из золота и серебра весом около 40 тонн на четырёх производственных площадках в Костромской, Ивановской и Ярославской областях. Компания является одним из крупнейших оптовиков в России и сотрудничает с 4,5 тысячами малых и средних предприятий, местными ювелирными сетями розничной торговли и крупными рынками сбыта. Розничная сеть под брендом Sokolov насчитывает 190 магазинов в 220 городах России и СНГ, в том числе 710 по франшизе. Основным драйвером развития розничных продаж является электронная коммерция, на долю которой уже сейчас приходится более 30% розничных продаж компании.

Фотографии предоставлены компанией.